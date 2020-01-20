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Limonlu mercimekli pazı çorbası

Davet sofralarınızı süsleyecek leziz bir çorba tarifi: Limonlu mercimekli pazı çorbası
Limonlu mercimekli pazı çorbası
  • 4 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı

sarı mercimek

2 adet patates

2 litre su

1 demet pazı

3 diş sarmısak

2 adet soğan

4-5 dal taze kişniş veya

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 adet limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı toz

kimyon

100 gram margarin

Bir buçuk tatlı kaşığı

tuz

1 çay kaşığı karabiber



Üzeri için:

1 çorba kaşığı haspir

(safrana benzeyen bir

bitki türü)

1 çorba kaşığı margarin


YAPILIŞI

YAĞI eritip, ince doğranmış soğan ve sarmısağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin. Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın. Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın. Haspiri 1 çorba kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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