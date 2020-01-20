Limonlu mercimekli pazı çorbası

YAĞI eritip, ince doğranmış soğan ve sarmısağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin. Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın. Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın. Haspiri 1 çorba kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel