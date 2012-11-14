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Limonlu Soğuk Enginar Çorbası

Limonlu soğuk enginar çorbası oldukça lezzetli olmasının yanında doyurucu bir lezzet. Peki limonlu soğuk enginar çorbası nasıl yapılır?
Limonlu Soğuk Enginar Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy ayıklanmış taze enginar

1 adet orta boy soğan

2 adet limon

2 adet kesme şeker

Tuz

YAPILIŞI

Enginarları tencereye koyun ve tencerenin yarısına kadar su ilave edip 1 limonu tamamen sıkın. Kuru soğanı soyup, 4'e bölün. Tencereye ekleyin. Şeker ve yeteri kadar tuzu ilave edip, kaynamaya bırakın. Zaman zaman enginarların pişip pişmediğini kontrol edin. Çatal rahatça battığında enginarlardan birini alın ve kenara koyun. Kalanları el blenderi ile iyice pürüzsüz olana kadar çekin. Ayırdığınız enginarı minicik küpler halinde doğrayın ve çorbaya katın. Diğer limonun kabuklarını ince rende ile rendeleyip, çorbaya ilave edin. Soğuk servis yapın.
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