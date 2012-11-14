Limonlu Soğuk Enginar Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları tencereye koyun ve tencerenin yarısına kadar su ilave edip 1 limonu tamamen sıkın. Kuru soğanı soyup, 4'e bölün. Tencereye ekleyin. Şeker ve yeteri kadar tuzu ilave edip, kaynamaya bırakın. Zaman zaman enginarların pişip pişmediğini kontrol edin. Çatal rahatça battığında enginarlardan birini alın ve kenara koyun. Kalanları el blenderi ile iyice pürüzsüz olana kadar çekin. Ayırdığınız enginarı minicik küpler halinde doğrayın ve çorbaya katın. Diğer limonun kabuklarını ince rende ile rendeleyip, çorbaya ilave edin. Soğuk servis yapın.