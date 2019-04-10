Mantılı Karalahana Çorbası Tarifi

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ince doğrayıp, tencerede soteleyin. Kıyılmış karalahana ilave edip 2 dakika soteleyin. Rendelenmiş domates ve salça ekleyip karıştırın. Sıcak et suyunu ilave edin. Mantıyı katıp, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Daha sonra 10-15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip, pul biberi ilave edin ve bir-iki çevirip ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.