Mantılı Karalahana Çorbası Tarifi

1 kg kıymalı mantı
2 demet karalahana
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet domates
1 çorba kaşığı
Hatay biber salçası
7.5 su bardağı sıcak et suyu
Tuz, karabiber, pulbiber
Üzeri için:
1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pulbiber
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ince doğrayıp, tencerede soteleyin. Kıyılmış karalahana ilave edip 2 dakika soteleyin. Rendelenmiş domates ve salça ekleyip karıştırın. Sıcak et suyunu ilave edin. Mantıyı katıp, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Daha sonra 10-15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip, pul biberi ilave edin ve bir-iki çevirip ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.