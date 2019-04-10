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Mantılı Karalahana Çorbası Tarifi

Mantılı karalahana çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Mantılı karalahana çorbası nasıl yapılır?
Mantılı Karalahana Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kıymalı mantı



2 demet karalahana



2 çorba kaşığı zeytinyağı



2 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan



2 adet domates



1 çorba kaşığı



Hatay biber salçası



7.5 su bardağı sıcak et suyu



Tuz, karabiber, pulbiber



Üzeri için:



1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pulbiber


YAPILIŞI

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ince doğrayıp, tencerede soteleyin. Kıyılmış karalahana ilave edip 2 dakika soteleyin. Rendelenmiş domates ve salça ekleyip karıştırın. Sıcak et suyunu ilave edin. Mantıyı katıp, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Daha sonra 10-15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip, pul biberi ilave edin ve bir-iki çevirip ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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