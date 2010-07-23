Mengen Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk veya et suyunu tencereye alın. Yıkanmış pirinci ilave edip kaynamaya bırakın. Bir kasede un, limon suyu, yoğurt ve yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak azar azar kaynayan pirinçli suyun içine ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve tuzunu ekleyin. Diğer tarafta kabukları soyulmuş patatesi küp şeklinde doğrayın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Kızarmış patatesi çorbanın içine ekleyip karıştırın. Bir tavada tereyağı ile pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.