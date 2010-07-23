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Mengen Çorbası Tarifi

Leziz, doyurucu ve şifa kaynağı olan mengen çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Mengen Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • BOLU
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 su bardağı tavuk veya et suyu

Yarım su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

3 adet orta boy patates

1 su bardağı

sıvı yağ, tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

Tavuk veya et suyunu tencereye alın. Yıkanmış pirinci ilave edip kaynamaya bırakın. Bir kasede un, limon suyu, yoğurt ve yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak azar azar kaynayan pirinçli suyun içine ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve tuzunu ekleyin. Diğer tarafta kabukları soyulmuş patatesi küp şeklinde doğrayın ve kızgın sıvı yağda kızartın. Kızarmış patatesi çorbanın içine ekleyip karıştırın. Bir tavada tereyağı ile pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

Yörede bu pilav, et yerine antep fıstığı ve bademle de pişirilir.
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