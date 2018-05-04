Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncecik kıyılmış pırasayı 3 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış havuç ve patates ekleyin. Yıkanıp iyice süzülmüş mercimek, salça, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç kez karıştırıp, 8 su bardağı su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, mercimek yumuşayana dek pişirin. Ayrı bir yerde kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında dolmalık fıstık ve doğranmış mantarı kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Çorbaya ilave edip karıştırın. Arzuya göre pul biber serpip servis yapın.