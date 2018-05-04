Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet pırasa
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet havuç
1 adet patates
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık
200 gram mantar
Yeteri kadar tuz ve karabiber
YAPILIŞI
İncecik kıyılmış pırasayı 3 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış havuç ve patates ekleyin. Yıkanıp iyice süzülmüş mercimek, salça, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç kez karıştırıp, 8 su bardağı su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, mercimek yumuşayana dek pişirin. Ayrı bir yerde kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında dolmalık fıstık ve doğranmış mantarı kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Çorbaya ilave edip karıştırın. Arzuya göre pul biber serpip servis yapın.