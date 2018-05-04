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Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi...
Mercimek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pırasa

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık

200 gram mantar

Yeteri kadar tuz ve karabiber


YAPILIŞI

İncecik kıyılmış pırasayı 3 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış havuç ve patates ekleyin. Yıkanıp iyice süzülmüş mercimek, salça, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç kez karıştırıp, 8 su bardağı su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, mercimek yumuşayana dek pişirin. Ayrı bir yerde kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağında dolmalık fıstık ve doğranmış mantarı kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Çorbaya ilave edip karıştırın. Arzuya göre pul biber serpip servis yapın.
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