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Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi...
Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

Yeteri kadar su

6 su bardağı et ya da tavuk suyu

2 adet orta boy soğan

4'er çorba kaşığı tereyağı ve sirke

1 tatlı kaşığı bal

2 tatlı kaşığı silme kimyon

Tuz, karabiber, 1 su bardağı erişte



Erişte için: 1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım kahve fincanı su, tuz



Üzeri için: 2 çorba kaşığı tereyağı

Toz kırmızıbiber, nane


YAPILIŞI

Erişte hamuru için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yumurta, su ve tuz ekleyip iyice özleşene dek yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp, 15 dakika dinlendirin. Unlanmış zeminde servis tabağı büyüklüğünde açın. Bolca unlayın ve iki parmak genişliğinde şeritler kesin. Daha
sonra bu şeritleri üst üste koyup, kibrit çöpü büyüklüğünde kesin. Un serpip oda ısısında 1-2 saat bekletip kurutun.Mercimeği 5 dakika haşlayıp suyunu süzün. Et suyunu tencereye alıp üzerine mercimeği ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine sirke, bal, kimyon, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Mercimek 30 dakika pişince, kestiğiniz hamurları tencereye ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika pişirip, soğanlı karışımı çorbaya katın. 10-15 dakika daha pişirin. 5 Toz kırmızıbiber ve naneyi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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