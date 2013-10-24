Mercimek Çorbası Tarifi

sonra bu şeritleri üst üste koyup, kibrit çöpü büyüklüğünde kesin. Un serpip oda ısısında 1-2 saat bekletip kurutun.Mercimeği 5 dakika haşlayıp suyunu süzün. Et suyunu tencereye alıp üzerine mercimeği ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine sirke, bal, kimyon, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Mercimek 30 dakika pişince, kestiğiniz hamurları tencereye ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika pişirip, soğanlı karışımı çorbaya katın. 10-15 dakika daha pişirin. 5 Toz kırmızıbiber ve naneyi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

Erişte hamuru için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yumurta, su ve tuz ekleyip iyice özleşene dek yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp, 15 dakika dinlendirin. Unlanmış zeminde servis tabağı büyüklüğünde açın. Bolca unlayın ve iki parmak genişliğinde şeritler kesin. Daha