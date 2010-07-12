Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimek, kabuğu soyulmuş patates, havuç ve soğanı bir tencereye alın. Üzerine su ve et suyu ekleyerek haşlayın. Daha sonra tümünü robottan geçirin ve tekrar tencereye alın. Bir tavada tereyağı ile unu hafif pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya katıp bir taşım daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.