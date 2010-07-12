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Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi...
Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet küçük boy patates

1 adet orta boy havuç

1 adet soğan

4 su bardağı su

3 su bardağı et veya tavuk suyu

Yarım çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un

Tuz



Üzerine: Nane


YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimek, kabuğu soyulmuş patates, havuç ve soğanı bir tencereye alın. Üzerine su ve et suyu ekleyerek haşlayın. Daha sonra tümünü robottan geçirin ve tekrar tencereye alın. Bir tavada tereyağı ile unu hafif pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya katıp bir taşım daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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