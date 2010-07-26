Sofra Çorbalar Naneli Soğuk Buğday Çorbası Tarifi

Naneli Soğuk Buğday Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan naneli soğuk buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Zorluk Derecesi: Orta