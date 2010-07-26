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Naneli Soğuk Buğday Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan naneli soğuk buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Naneli Soğuk Buğday Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yeteri kadar sıcak su

2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ayran

Yarım çay kaşığı kuru nane

4 çorba kaşığı sıvı yağ

Üzeri için: 6 dal kıyılmış nane

YAPILIŞI

Buğdayı iyice yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerine sıcak su ilave edip, bir iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp, 1 gün dinlendirin. Kısık ateşte yeniden pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde sarımsağı tuzda dövüp, ayran ile karıştırın. Çorbaya ilave edip soğumaya bırakın. Kuru naneyi sıvı yağda yakıp, soğuk çorbanın üzerine gezdirin. Kıyılmış nane serpip, soğuk olarak servis yapın.
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