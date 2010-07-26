Naneli Soğuk Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
Yeteri kadar sıcak su
2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz
1 su bardağı ayran
Yarım çay kaşığı kuru nane
4 çorba kaşığı sıvı yağ
Üzeri için: 6 dal kıyılmış nane
YAPILIŞI
Buğdayı iyice yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerine sıcak su ilave edip, bir iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp, 1 gün dinlendirin. Kısık ateşte yeniden pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde sarımsağı tuzda dövüp, ayran ile karıştırın. Çorbaya ilave edip soğumaya bırakın. Kuru naneyi sıvı yağda yakıp, soğuk çorbanın üzerine gezdirin. Kıyılmış nane serpip, soğuk olarak servis yapın.