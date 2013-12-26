Sofra Çorbalar Nar Ekşili Yer Fıstığı Çorbası Tarifi

Nar Ekşili Yer Fıstığı Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli, sağlıklı ve doyurucu olan nar ekşili yer fıstığı çorbası nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti