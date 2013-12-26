Nar Ekşili Yer Fıstığı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kahve fincanı sıvıyağ
1 su bardağı dövülmüş yerfıstığı
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı salça
5 su bardağı et suyu
1 kahve fincanı nar ekşisi
Bir tutam tarhun otu
Kimyon
tuz
karabiber
YAPILIŞI
Tencereye sıvıyağı alın. Kızınca, dövülmüş yerfıstığını katın. Kızarana dek kavurun. Daha sonra unu ekleyin. 2 dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin. 2-3 dakika daha karıştırıp, 5 su bardağı et suyunu ilave edin. 10- 5 dakika kaynatın. Nar ekşisi, tarhun, kimyon, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 dakika kaynayınca ocaktan alın. Sıcak servis yapın.