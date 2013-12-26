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Nar Ekşili Yer Fıstığı Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli, sağlıklı ve doyurucu olan nar ekşili yer fıstığı çorbası nasıl yapılır?
Nar Ekşili Yer Fıstığı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı sıvıyağ

1 su bardağı dövülmüş yerfıstığı

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı salça

5 su bardağı et suyu

1 kahve fincanı nar ekşisi

Bir tutam tarhun otu

Kimyon

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Tencereye sıvıyağı alın. Kızınca, dövülmüş yerfıstığını katın. Kızarana dek kavurun. Daha sonra unu ekleyin. 2 dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin. 2-3 dakika daha karıştırıp, 5 su bardağı et suyunu ilave edin. 10- 5 dakika kaynatın. Nar ekşisi, tarhun, kimyon, tuz, karabiber ilave edin. 1-2 dakika kaynayınca ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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