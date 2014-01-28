DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Nohut Köfteli Erişteli Reyhan Çorbası Tarifi

Nohut Köfteli Erişteli Reyhan Çorbası Tarifi

Lezzetli ve bir o kadar da doyurucu olan nohut köfteli erişteli reyhan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Nohut Köfteli Erişteli Reyhan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kıyma

50 gram dolmalık fıstık

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı erişte

2 çorba kaşığı un

6 su bardağı et suyu

1 adet soğan

1 diş sarmısak

1 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım limon

Tuz,

karabiber,

kırmızıbiber,

reyhan

Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı 1 kaşık tereyağında kavurun. Yarısını bir tabağa alın. Diğer yarısını soğan ve sarımsakla birlikte robotta kıyın. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, tuz, karabiber ve yumurta akı ilavesiyle köfteyi yoğurun. Köfte harcından minik bir parça koparın. İçine 1 adet haşlanmış nohut koyup yuvarlayın. Bu şekilde tüm köfte harcıyla küçük küçük köfteler hazırlayıp, sıvı yağda kızartın. Et suyunu tuz ilavesiyle kaynatın. Unu biraz su ile sulandırın ve kaynayan et suyuna ilave edin. Bir süre kaynatın. Ayırdığınız dolmalık fıstıkları, kızarttığınız köfteleri ve erişteleri ilave edin. Yaklaşık 10 dakika kadar, erişteler yumuşayana dek kaynatın. Küçük bir kasede, 1 yumurta sarısını yarım limonun suyu ile çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe ilave edip, ılıştırın ve çorbaya katın. Bir taşım daha kaynatıp kapatın. Kalan tereyağını bir küçük tavaya alıp, kırmızıbiber ve reyhan ekleyin. Kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN