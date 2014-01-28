Nohut Köfteli Erişteli Reyhan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı 1 kaşık tereyağında kavurun. Yarısını bir tabağa alın. Diğer yarısını soğan ve sarımsakla birlikte robotta kıyın. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, tuz, karabiber ve yumurta akı ilavesiyle köfteyi yoğurun. Köfte harcından minik bir parça koparın. İçine 1 adet haşlanmış nohut koyup yuvarlayın. Bu şekilde tüm köfte harcıyla küçük küçük köfteler hazırlayıp, sıvı yağda kızartın. Et suyunu tuz ilavesiyle kaynatın. Unu biraz su ile sulandırın ve kaynayan et suyuna ilave edin. Bir süre kaynatın. Ayırdığınız dolmalık fıstıkları, kızarttığınız köfteleri ve erişteleri ilave edin. Yaklaşık 10 dakika kadar, erişteler yumuşayana dek kaynatın. Küçük bir kasede, 1 yumurta sarısını yarım limonun suyu ile çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe ilave edip, ılıştırın ve çorbaya katın. Bir taşım daha kaynatıp kapatın. Kalan tereyağını bir küçük tavaya alıp, kırmızıbiber ve reyhan ekleyin. Kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.