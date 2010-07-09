Paça Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

10 adet koyun ya da keçi paçası 5 litre su Yarım su bardağı zeytinyağı 1 su bardağından bir parmak eksik un 1 adet limonun suyu Tuz 1 adet yumurtanın sarısı Üzerine: 3-4 diş sarımsak Arzunuza göre sirke

YAPILIŞI

TIrnak araları bıçakla alınmış paçaları traşlayıp tütsüleyin. Suyu bir tencereye alıp paçalar yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Bu sırada üzerinde biriken köpükleri ara sıra alın. Paçalar pişince tencereden çıkarın. Haşlama suyunu süzüp kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye alıp unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine süzdüğünüz haşlama suyundan 2 litre ekleyin. 5 dakika pişirin. Diğer taraftan terbiyesi için limon suyu ve yumurta sarısını bir kaba alın. Üzerine paçaları haşladığınız sudan 1 kepçe ekleyip çırpın. Hazırladığınız terbiyeyi tencereye ekleyin. Paçaları tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. Birlikte bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Arzunuza göre dövülmüş sarmısak vesirke sosuyla servis yapın.