DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Patates Çorbası Tarifi

Patates Çorbası Tarifi

Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patates

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı salça

7 su bardağı su

1 çorba kaşığı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı pirinç

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Küp şeklinde doğranmış kırmızı biberi ve salçayı ekleyip soteleyeme devam edin. Suyu katın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuz ve baharatları ekleyin. Kabukları soyulup küp doğranmış patates, mercimek ve pirinci katın. Kısık ateşte patates yumuşayana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN