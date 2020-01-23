Patates çorbası

PATATES, soğan ve kerevizi temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine sebzeleri ekleyin ve kavurun. Sebzeler hafifçe kavrulduktan sonra unu ekleyip kavurmaya devam edin. Karışıma su ve tuzu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra blenderden geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Yeniden tencereye alıp muskat ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp, parçalara ayrılmış chedar peyniri ve kremayı katın. Bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Diğer yandan üzeri için tereyağını eritip ince doğranmış pastırmayı hafifçe kavurun. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine pastırma, chedar peyniri ve frenk soğanı ekleyerek servis yapın

Aşçı Şefika Günyel