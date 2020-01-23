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Patates çorbası

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir patates çorbası tarifi! Sofralarınızı süsleyecek patates çorbası vazgeçilmez lezzetiniz olacak!
Patates çorbası
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patates



1'er adet soğan ve kereviz



2 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı tepeleme un



Yedi buçuk su bardağı su



1 kutu (200 ml) krema



Bir tutam rendelenmiş muskat



100 gram chedar peyniri



Tuz, karabiber



Üzeri için: 2 çorba kaşığı tereyağı



8 dilim pastırma



50 gram ince doğranmış



chedar peyniri



2 çorba kaşığı kıyılmış frenk soğanı


YAPILIŞI

PATATES, soğan ve kerevizi temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine sebzeleri ekleyin ve kavurun. Sebzeler hafifçe kavrulduktan sonra unu ekleyip kavurmaya devam edin. Karışıma su ve tuzu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra blenderden geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Yeniden tencereye alıp muskat ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp, parçalara ayrılmış chedar peyniri ve kremayı katın. Bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Diğer yandan üzeri için tereyağını eritip ince doğranmış pastırmayı hafifçe kavurun. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine pastırma, chedar peyniri ve frenk soğanı ekleyerek servis yapın

Aşçı Şefika Günyel

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