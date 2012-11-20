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Sofra / Çorbalar / Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi

Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi

Lezzetli bir çorba olan patlıcanlı tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

200 gram tavuk göğsü

8 su bardağı tavuk suyu

4 diş ezilmiş sarımsak

1 adet limonun suyu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

2 dal kıyılmış nane

4 adet domates

1 çay kaşığı kekik, tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzerine: Fesleğen

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Acısını almak için 15 dakika tuzlu suda bekletin. Süzüp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Diğer taraftan tavuk suyunu bir tencereye alıp ateşe oturtun. Üzerine tavuk, sarımsak, yarım limonun suyu, karabiber ve tuz ekleyip orta ateşte 15 dakika pişirin. Tavuğu sudan alın ve soğuduktan sonra küp doğrayın. Üzerine nane ve kalan limon suyunu ilave edip karıştırın. Tencerede kaynamakta olan suya, küp doğranmış domates ve kekik ekleyip 15 dakika pişirin. Patlıcanları ve tavuğu tencereye ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı kaselere paylaştırın. Fesleğen yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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