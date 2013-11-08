Reyhanlı Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım demet reyhan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı pirinç
1 diş kıyılmış sarmısak
7 su bardağı su
Yarım kaşığı pulbiber
Yarım kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
6-7 su bardağı su
1 adet limonun suyu
tuz
YAPILIŞI
Mercimek, tereyağı, rendelenmiş soğan, salça, pirinç, sarmısak ve suyu bir tencerede 20 dakika kaynatın. Karabiber, pulbiber ve nane ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın ve limon suyunu ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine reyhan gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.