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Reyhanlı Mercimek Çorbası Tarifi

Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Reyhanlı mercimek çorbası nasıl yapılır? Reyhanlı mercimek çorbası tarifi
Reyhanlı Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım demet reyhan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı pirinç

1 diş kıyılmış sarmısak

7 su bardağı su

Yarım kaşığı pulbiber

Yarım kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

6-7 su bardağı su

1 adet limonun suyu

tuz

YAPILIŞI

Mercimek, tereyağı, rendelenmiş soğan, salça, pirinç, sarmısak ve suyu bir tencerede 20 dakika kaynatın. Karabiber, pulbiber ve nane ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın ve limon suyunu ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine reyhan gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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