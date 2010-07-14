Safran Kremalı Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye sıvıyağı koyup ısıtın. Soğan, havuç, kırmızı biber ve safranı ilave ederek kısık ateşte kavurun. Sebzelerin rengi kaçmadan önce, ama hafifçe yumuşadığında unu katıp, kavurmaya devam edin. Un ve sebze karışımının rengi hafiften sararmaya başladığı zaman, tavuk suyu ve defne yaprağını ilave edin. Çorbanın topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırın. Çorbanın içinden defne yaprağını çıkarın. Tavuk parçaları ve erişteyi atın. Sıcak servis yapın