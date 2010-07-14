Safran Kremalı Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet küp doğranmış orta boy soğan
2 adet orta boy küp doğranmış havuç
2 adet küp doğranmış kırmızı kapya biber
Bir tutam safran
3 çorba kaşığı un
4 su bardağı tavuk suyu
l2 adet defne yaprağı
1 su bardağı haşlanmış erişte
2 adet haşlanıp doğranmış tavuk göğsü
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
YAPILIŞI
Bir tencereye sıvıyağı koyup ısıtın. Soğan, havuç, kırmızı biber ve safranı ilave ederek kısık ateşte kavurun. Sebzelerin rengi kaçmadan önce, ama hafifçe yumuşadığında unu katıp, kavurmaya devam edin. Un ve sebze karışımının rengi hafiften sararmaya başladığı zaman, tavuk suyu ve defne yaprağını ilave edin. Çorbanın topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırın. Çorbanın içinden defne yaprağını çıkarın. Tavuk parçaları ve erişteyi atın. Sıcak servis yapın