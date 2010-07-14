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Sofra / Çorbalar / Safran Kremalı Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Safran Kremalı Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Doyurucu ve lezzetli olan safran kremalı erişteli tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte püf noktaları ve tarifi...
Safran Kremalı Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet küp doğranmış orta boy soğan

2 adet orta boy küp doğranmış havuç

2 adet küp doğranmış kırmızı kapya biber

Bir tutam safran

3 çorba kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

l2 adet defne yaprağı

1 su bardağı haşlanmış erişte

2 adet haşlanıp doğranmış tavuk göğsü

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI

Bir tencereye sıvıyağı koyup ısıtın. Soğan, havuç, kırmızı biber ve safranı ilave ederek kısık ateşte kavurun. Sebzelerin rengi kaçmadan önce, ama hafifçe yumuşadığında unu katıp, kavurmaya devam edin. Un ve sebze karışımının rengi hafiften sararmaya başladığı zaman, tavuk suyu ve defne yaprağını ilave edin. Çorbanın topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırın. Çorbanın içinden defne yaprağını çıkarın. Tavuk parçaları ve erişteyi atın. Sıcak servis yapın
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