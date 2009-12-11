Safranlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 adet yumurtanın sarısı Soğanı küp veya piyazlık şekilde doğradıktan sonra sıvı yağ ve kuşbaşı et ile beraber, etler yumuşayana dek soteleyin. Etler yumuşadığında kendi suyunu süzüp 5 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadığında şehriyeyi ilave edin. Şehriyeler piştiğinde safran, tarçın, karabiber ve tuzu ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Ayrı bir kasede limon suyu ile yumurta sarısını çırpın. Ocakta kaynayan çorbadan bir çorba kaşığı alarak kasedeki terbiyeye ekleyin. Bu karışımı çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edip 1-2 dakika daha kaynatın. Pişen çorbayı ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.