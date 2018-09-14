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Sebze Çorbası

Sebze Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tuzlu tereyağı

1'er adet kabak, havuç

10 adet taze bakla

1'er adet sarı ve kırmızı dolmalık biber

1'er adet soğan ve patates

3.5 su bardağı su

2 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Tuz, karabiber



Üzeri için: 2 çorba kaşığı tuzlu tereyağı

YAPILIŞI

Kabak, havuç, bakla, dolmalık biberler, soğan ve patatesi temizledikten sonra küçük küp doğrayın. Tuzlu tereyağı'nı bir tencereye alıp kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Diğer sebzeleri de ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ve tavuk suyunu ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Zerdeçal ve karabiberi ekleyin. 2 dakika pişirip tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Çorbanın tanesinden 2-3 çorba kaşığı kenara ayırın, kalanını blenderden geçirin. Yeniden ocağa oturtup 2 dakika pişirin ve kaselere pay edin. Üzerlerine, kenara ayırdığınız tanelerden yerleştirin. Eritilmiş tuzlu tereyağı gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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