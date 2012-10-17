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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet orta boy havuç, patates ve kereviz

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pirinç

7-8 dal dereotu

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Havuç, patates ve kerevizin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Su ve sıvıyağı bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuz ve sebzeleri ilave edin. Sebzeler yumuşayınca yıkanmış pirinci katın. Pirinç yumuşayınca tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu ile limon suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, sıcak servis yapın.
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