Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç, patates ve kerevizin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Su ve sıvıyağı bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuz ve sebzeleri ilave edin. Sebzeler yumuşayınca yıkanmış pirinci katın. Pirinç yumuşayınca tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu ile limon suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, sıcak servis yapın.