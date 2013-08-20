Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy kabak
1'er adet havuç, kereviz, soğan ve patates
10 adet mantar
2 çorba kaşığı tereyağı
6-7 su bardağı sıcak su
Yarım demet dereotu
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
Sebzeleri yıkayıp temizledikten sonra küp doğrayın. Bir tencereye aldığınız tereyağını kızdırıp içine sırasıyla soğan, mantar, havuç, kereviz, patates ve kabakları koyup 5-10 dakika sote edin. Daha sonra üzerine suyunu ekleyin. Tuz ve pul biberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.