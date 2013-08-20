Sebze Çorbası Tarifi

Sebzeleri yıkayıp temizledikten sonra küp doğrayın. Bir tencereye aldığınız tereyağını kızdırıp içine sırasıyla soğan, mantar, havuç, kereviz, patates ve kabakları koyup 5-10 dakika sote edin. Daha sonra üzerine suyunu ekleyin. Tuz ve pul biberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.