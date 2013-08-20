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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

1'er adet havuç, kereviz, soğan ve patates

10 adet mantar

2 çorba kaşığı tereyağı

6-7 su bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayıp temizledikten sonra küp doğrayın. Bir tencereye aldığınız tereyağını kızdırıp içine sırasıyla soğan, mantar, havuç, kereviz, patates ve kabakları koyup 5-10 dakika sote edin. Daha sonra üzerine suyunu ekleyin. Tuz ve pul biberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.
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