Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet orta boy patates
1'er adet kabak ve havuç
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı margarin
6 su bardağı su veya et suyu, tuz
YAPILIŞI
Patates, kabak ve havucu rendeleyin. Domates, sivri biber ve kırmızı biberi ufak ufak doğrayın. Yağı tencerede eritip unu ilave edin. Pembeleşene kadar kavurun. Su veya et suyunu ilave edip sebzeleri ekleyin. Koyu bir kıvama gelene kadar kaynatıp tuzunu ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.