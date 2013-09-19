Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates, kabak ve havucu rendeleyin. Domates, sivri biber ve kırmızı biberi ufak ufak doğrayın. Yağı tencerede eritip unu ilave edin. Pembeleşene kadar kavurun. Su veya et suyunu ilave edip sebzeleri ekleyin. Koyu bir kıvama gelene kadar kaynatıp tuzunu ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.