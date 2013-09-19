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Sebze Çorbası Tarifi

Pratik sebze çorbası tarifiyle evinizdeki sebzeleri değerlendirerek lezzetli bir çorba hazırlamanız çok kolay. Sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy patates

1'er adet kabak ve havuç

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı margarin

6 su bardağı su veya et suyu, tuz

YAPILIŞI

Patates, kabak ve havucu rendeleyin. Domates, sivri biber ve kırmızı biberi ufak ufak doğrayın. Yağı tencerede eritip unu ilave edin. Pembeleşene kadar kavurun. Su veya et suyunu ilave edip sebzeleri ekleyin. Koyu bir kıvama gelene kadar kaynatıp tuzunu ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.
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