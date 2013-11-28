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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet enginar

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patlıcan

1 adet patates

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

Enginar, kabak, havuç, patlıcan ve patatesi temizleyip, kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayıp, tencereye alın. Dörde bölünmüş soğan, iri doğranmış biber, sarımsak, zeytinyağı ve suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve pul biberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve sıcak olarak servis yapın.
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