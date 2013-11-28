Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginar, kabak, havuç, patlıcan ve patatesi temizleyip, kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayıp, tencereye alın. Dörde bölünmüş soğan, iri doğranmış biber, sarımsak, zeytinyağı ve suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve pul biberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve sıcak olarak servis yapın.