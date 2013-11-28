Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet enginar
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet patlıcan
1 adet patates
1 adet soğan
1 adet kırmızı biber
1 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
6 su bardağı su
Tuz
Pul biber
YAPILIŞI
Enginar, kabak, havuç, patlıcan ve patatesi temizleyip, kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayıp, tencereye alın. Dörde bölünmüş soğan, iri doğranmış biber, sarımsak, zeytinyağı ve suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve pul biberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve sıcak olarak servis yapın.