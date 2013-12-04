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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet patates

1 çorba kaşığı salça

Yarım tatlı kaşığı nane

Yarım tatlı pul biber

1 su bardağı et ya da tavuk suyu

5 su bardağı su

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 kök ıspanak

2-3 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı sıvı yağda soteleyin. Havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ekleyip karıştırın. Nane, pul biber, et ya da tavuk suyu, su ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinç, mercimek, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve mercimek pişip, dağılmaya başlayınca, kıyılmış ıspanak ve maydanoz yaprağı ilave edin. Beş dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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