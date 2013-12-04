Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı sıvı yağda soteleyin. Havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ekleyip karıştırın. Nane, pul biber, et ya da tavuk suyu, su ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinç, mercimek, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve mercimek pişip, dağılmaya başlayınca, kıyılmış ıspanak ve maydanoz yaprağı ilave edin. Beş dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.