Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet patates
1 çorba kaşığı salça
Yarım tatlı kaşığı nane
Yarım tatlı pul biber
1 su bardağı et ya da tavuk suyu
5 su bardağı su
Yarım çay bardağı pirinç
1 çay bardağı kırmızı mercimek
2 kök ıspanak
2-3 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Küp doğranmış soğanı sıvı yağda soteleyin. Havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ekleyip karıştırın. Nane, pul biber, et ya da tavuk suyu, su ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinç, mercimek, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve mercimek pişip, dağılmaya başlayınca, kıyılmış ıspanak ve maydanoz yaprağı ilave edin. Beş dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.