Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayın ve küçük doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar (ortalama 2 su bardağı) su koyun. Tuzunu ve karabiberini ilave ederek 20 dakika pişirin. Pişen sebzelere sonradan sıvı yağı ilave edin. Ayrı bir yerde yumurtayla limonun suyunu çırpın, unu ilave edin. Çorbanın suyundan üzerine azar azar ilave ederek ılıtın. Çorba tenceresine, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş ilave edin. Kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan 1 dakika sonra da tencereyi ocaktan alın. Sıcak servis yapın.