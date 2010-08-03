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Sebze Çorbası Tarifi

Şifa deposu olan sebzeleri bir araya getirerek nefis bir çorba hazırlamanın tam zamanı... Sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebze çorbasının tarifi...
Sebze Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet orta boy havuç, patates, kabak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayın ve küçük doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar (ortalama 2 su bardağı) su koyun. Tuzunu ve karabiberini ilave ederek 20 dakika pişirin. Pişen sebzelere sonradan sıvı yağı ilave edin. Ayrı bir yerde yumurtayla limonun suyunu çırpın, unu ilave edin. Çorbanın suyundan üzerine azar azar ilave ederek ılıtın. Çorba tenceresine, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş ilave edin. Kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan 1 dakika sonra da tencereyi ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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