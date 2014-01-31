Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı tereyağı
50 gram kıyma
1 çay bardağı arpa şehriye
2 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı su
Tuz
karabiber
kekik
1/4 limon
YAPILIŞI
Tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritin. Kıymayı ekleyip kavurun. Şehriyeyi de ilave edip birkaç defa karıştırın. 2 su bardağı tavuk suyunu ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Kaynayınca ocağı kısın. Limonu dilimleyip tencereye alın. Arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tuz, karabiber ve kekik ekleyip, tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.