Şehriye Çorbası Tarifi

Tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritin. Kıymayı ekleyip kavurun. Şehriyeyi de ilave edip birkaç defa karıştırın. 2 su bardağı tavuk suyunu ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Kaynayınca ocağı kısın. Limonu dilimleyip tencereye alın. Arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tuz, karabiber ve kekik ekleyip, tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.