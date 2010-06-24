Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı sıvı yağ
100 gram kıyma
3 adet domates
1 tatlı kaşığı salça
5 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı tel şehriye
Tuz
Üzerine: Maydanoz
YAPILIŞI
Bir tencereye aldığınız sıvı yağ ve kıymayı kavurun. Kabukları soyulup, rendelenmiş domates ve salçayı ilave edip, kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ekleyin, kaynayınca tuz ve tel şehriyeyi katın. Kısık ateşte şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpip, sıcak olarak servis yapın.