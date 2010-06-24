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Şehriye Çorbası Tarifi

Leziz ve doyurucu şehriye çorbası nasıl yapılır? Lezzetli bir çorba olan şehriye çorbasının tarifi...
Şehriye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı sıvı yağ

100 gram kıyma

3 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

Tuz



Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Bir tencereye aldığınız sıvı yağ ve kıymayı kavurun. Kabukları soyulup, rendelenmiş domates ve salçayı ilave edip, kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ekleyin, kaynayınca tuz ve tel şehriyeyi katın. Kısık ateşte şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpip, sıcak olarak servis yapın.
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