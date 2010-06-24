Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye aldığınız sıvı yağ ve kıymayı kavurun. Kabukları soyulup, rendelenmiş domates ve salçayı ilave edip, kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ekleyin, kaynayınca tuz ve tel şehriyeyi katın. Kısık ateşte şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpip, sıcak olarak servis yapın.