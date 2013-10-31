Şehriyeli ve Kırmızı Mercimekli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı sıvıyağ ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuzunu ayarlayın. Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.