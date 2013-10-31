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Şehriyeli ve Kırmızı Mercimekli Çorba Tarifi

Şehriyeli ve kırmızı mercimekli çorbayı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Şehriyeli ve kırmızı mercimek nasıl yapılır? İşte tarifi...
Şehriyeli ve Kırmızı Mercimekli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı arpa şehriye

Yarım çay bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı salça

5 çorba kaşığı su

Tuz

karabiber



Üzerine:

6-7 dal maydanoz

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı sıvıyağ ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuzunu ayarlayın. Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.
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