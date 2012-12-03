Şifa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 adet sivri biber 2 diş sarımsak 1 adet soğan 2 adet kurutulmuş domates 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1'er tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal 1 çorba kaşığı nane 1 çorba kaşığı sumak 1 çorba kaşığı salça 1 su bardağı şehriye 5 su bardağı tavuk suyu Yeteri kadar tuz Servis için: Limon

YAPILIŞI

Kıyılmış sivri biber, sarımsak, soğan ve domatesi sıvı yağda soteleyin. Zencefil, zerdeçal, nane, sumak ve salça ekleyip, bir-iki çevirin. Şehriye, tavuk suyu ve tuz ekleyip kaynatın. Üzerine limon sıkıp, sıcak olarak servis yapın.