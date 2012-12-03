Şifa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet sivri biber
2 diş sarımsak
1 adet soğan
2 adet kurutulmuş domates
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1'er tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal
1 çorba kaşığı nane
1 çorba kaşığı sumak
1 çorba kaşığı salça
1 su bardağı şehriye
5 su bardağı tavuk suyu
Yeteri kadar tuz
Servis için: Limon
YAPILIŞI
Kıyılmış sivri biber, sarımsak, soğan ve domatesi sıvı yağda soteleyin. Zencefil, zerdeçal, nane, sumak ve salça ekleyip, bir-iki çevirin. Şehriye, tavuk suyu ve tuz ekleyip kaynatın. Üzerine limon sıkıp, sıcak olarak servis yapın.