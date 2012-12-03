DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Şifa Çorbası Tarifi

Şifa Çorbası Tarifi

Sofranızda mutlaka olması gereken şifa çorbasını ailecek seveceksiniz. Peki şifa çorbası nasıl yapılır? Şifa çorbası tarifi...
Şifa Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

1 adet soğan

2 adet kurutulmuş domates

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1'er tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal

1 çorba kaşığı nane

1 çorba kaşığı sumak

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı şehriye

5 su bardağı tavuk suyu

Yeteri kadar tuz



Servis için: Limon

YAPILIŞI

Kıyılmış sivri biber, sarımsak, soğan ve domatesi sıvı yağda soteleyin. Zencefil, zerdeçal, nane, sumak ve salça ekleyip, bir-iki çevirin. Şehriye, tavuk suyu ve tuz ekleyip kaynatın. Üzerine limon sıkıp, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN