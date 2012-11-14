DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Soğan Çorbası Tarifi

Soğan Çorbası Tarifi

Soğan çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. İşte sizlere soğan çorbası tarifi... Soğan çorbası nasıl yapılır?
Soğan Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy soğan

8 su bardağı et suyu

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Tuz, karabiber



Servis için: 100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

4 adet tost ekmeği

YAPILIŞI

Et suyunu kaynatın. Soğanları piyazlık doğrayıp, tereyağında karıştırarak yumuşayana kadar soteleyin. Un ekleyip, karıştırmaya devam edin. Soğanlı karışımı kaynayan et suyuna ekleyip, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Blenderden geçirip, tuz ve karabiber ilave edin. 20 dakika daha pişirin. Kaşar peyniri ekleyin. Sunum için: Tost ekmeklerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri pembeleşene dek kızartın. Fırından almaya yakın üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Kaşar peyniri eriyince fırından alıp, çorbayla birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN