Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet orta boy soğan
8 su bardağı et suyu
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Servis için: 100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri
4 adet tost ekmeği
YAPILIŞI
Et suyunu kaynatın. Soğanları piyazlık doğrayıp, tereyağında karıştırarak yumuşayana kadar soteleyin. Un ekleyip, karıştırmaya devam edin. Soğanlı karışımı kaynayan et suyuna ekleyip, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Blenderden geçirip, tuz ve karabiber ilave edin. 20 dakika daha pişirin. Kaşar peyniri ekleyin. Sunum için: Tost ekmeklerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri pembeleşene dek kızartın. Fırından almaya yakın üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Kaşar peyniri eriyince fırından alıp, çorbayla birlikte servis yapın.