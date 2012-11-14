Sofra Çorbalar Soğan Çorbası Tarifi

Soğan Çorbası Tarifi

Soğan çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. İşte sizlere soğan çorbası tarifi... Soğan çorbası nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta