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Soğan Çorbası Tarifi

Vitamin deposu olan bu çorbayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soğan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı kıyılmış taze biberiye

Tuz

Karabiber



Üzerine:

6 dilim tost ekmeği

6 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip, piyazlık doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve soğanı sote edin. Üzerine biberiyeyi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek pişirin. Diğer taraftan tost ekmeklerinin kenarlarını alıp, ikiye bölün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Pişen çorbayı blenderden geçirip, servis tabaklarına aktarın. Üzerine kızarttığınız ekmek dilimlerini koyarak servis yapın.

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