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Soğan Çorbası Tarifi

Vitamin deposu olan bu çorbayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soğan Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet soğan

2 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı un

5 su bardağı et suyu

4 dilim kızarmış ekmek

50 gram kaşar peyniri

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Bir tencerede yağı eritip doğranmış soğanları katın. 5 dakika devamlı karıştırarak soğanları kavurun. Üzerine unu ekleyip, unun rengi dönene dek kavurmaya devam edin. Ardından 5 bardak suyu katıp 10 dakika daha pişirin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Çorbayı ısıya dayanıklı çorba kaselerine doldurun. Üzerlerine kızarmış ekmekleri yerleştirin. Ekmeklerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Isıtılmış 200 derece fırında, peynirler eriyinceye dek bekletin. Kaseleri fırından çıkarıp servis yapın.

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