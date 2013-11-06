Soğuk Domates Çorbası Tarifi

Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. İçinden 1 kahve fincanı kadarını kenara ayırın. Su, sirke, sarımsak, tuz ve karabiberi bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra içinden bir süzgeç yardımıyla sarımsakları çıkarın. Doğranmış domates, iri kıyılmış fesleğen ve yapraklarına ayrılmış biberiyeyi üzerine katın. Karıştırıp ocağı kapatın. Çorbayı blenderden geçirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra kaselere aktarın. Ayırdığınız domates ve süzgeçle çıkardığınız sarımsağı karıştırıp, kaselerin üzerilerine ekledikten sonra servis yapın.