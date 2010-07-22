Soğuk Domates Çorbası Tarifi

Domateslerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. İri parçalar halinde doğradıktan sonra blendere alın. Üzerine temizlenip doğranmış salatalık, biber ve soğanı ilave edin. Tavuk suyu, maydanoz, pul biber, sıvı yağ ve sarımsakları da ekledikten sonra çekin. Tuzunu ayarlayıp servis tabaklarına alın. Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırıp küp doğradığınız ekmekleri ve fesleğeni birlikte kavurun. Çorbanın üzerine koyarak servis yapın.