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Soğuk Domates Çorbası Tarifi

Yaz sıcaklarında serinletecek soğuk domates çorbası tarifi... Soğuk çorba nasıl yapılır?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet olgun domates

1 adet orta boy salatalık

2 adet sivri biber

1 adet küçük boy soğan

6 su bardağı tavuk suyu

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı pul biber

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 diş sarımsak



Üzeri için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış fesleğen

1 dilim bayat ekmek

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. İri parçalar halinde doğradıktan sonra blendere alın. Üzerine temizlenip doğranmış salatalık, biber ve soğanı ilave edin. Tavuk suyu, maydanoz, pul biber, sıvı yağ ve sarımsakları da ekledikten sonra çekin. Tuzunu ayarlayıp servis tabaklarına alın. Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırıp küp doğradığınız ekmekleri ve fesleğeni birlikte kavurun. Çorbanın üzerine koyarak servis yapın.
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