Soğuk Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet olgun domates
1 adet orta boy salatalık
2 adet sivri biber
1 adet küçük boy soğan
6 su bardağı tavuk suyu
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı pul biber
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 diş sarımsak
Üzeri için:
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı kıyılmış fesleğen
1 dilim bayat ekmek
YAPILIŞI
Domateslerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. İri parçalar halinde doğradıktan sonra blendere alın. Üzerine temizlenip doğranmış salatalık, biber ve soğanı ilave edin. Tavuk suyu, maydanoz, pul biber, sıvı yağ ve sarımsakları da ekledikten sonra çekin. Tuzunu ayarlayıp servis tabaklarına alın. Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırıp küp doğradığınız ekmekleri ve fesleğeni birlikte kavurun. Çorbanın üzerine koyarak servis yapın.