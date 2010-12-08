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Sofra / Çorbalar / Soğuk Domates Çorbası Avokado ve Mersin Fümeli Sandviç ile (Miami Mutfağı'ndan)

Soğuk Domates Çorbası Avokado ve Mersin Fümeli Sandviç ile (Miami Mutfağı'ndan)

İçerik olarak oldukça zengin olan soğuk domates çobası, avakado ve mersin fümeli sandviç ile nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soğuk Domates Çorbası Avokado ve Mersin Fümeli Sandviç ile (Miami Mutfağı'ndan)
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy domates

4 adet deniz tarağı

1 adet kuru soğan (küp doğranmış)

1 adet sarımsak

1 adet avokado (ince uzun kesilmiş)

2 çorba kaşığı parmesan peyniri

150 gram mersin füme (dilimlenmiş)

4 dilim tost ekmeği

1 dilim lavaş ekmeği

2 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı salça



Mango salsa sos için:

1 adet mango (küp doğranmış)

1 adet kırmızı soğan

1 adet taze kişniş

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kabukları soyulup küp doğranmış ayçiçek yağında soğan ve sarımsakla beraber pişirin. Salça ve tavuk suyu ilave ederek kaynatın. Pişen domates çorbasını mikserde çekip, tuz ve biberi attıktan sonra soğutun. Bir dilim tost ekmeğinin arasına ince dilim kesilmiş avokado ve mersin fümeleri koyun. Üzerine parmesan peyniri serpip, bir dilim tost ekmeğini üzerine kapatın. Diğer iki dilimi de aynı şekilde hazırlayıp, az miktarda sıvı yağla, teflon tavada kızartın. Küp doğranmış mango, kırmızı soğan ve kişniş yaprağını karıştırın. Zeytinyağı ekleyip blendırdan geçirerek, salsa sos yapın. Lavaş ekmeği uzun uzun kesip kızgın yağda kızartın. Derin ve ağzı geniş bardağa soğutulmuş domates çorbası, mango sos, kızartılmış deniz tarağını alın. Üzerine lavaş ekmeği ve hazırladığınız tost ekmeklerinden koyarak servis yapın.
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