Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tarhana, su ve tuzu karıştırarak kaynatın. Ocağın altını kısıp, 5 dakika daha pişirin. Dilimlenmiş sucukları dörde bölüp, çorbaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırıp, nane ve toz kırmızıbiber ekleyin. Karışımı ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.