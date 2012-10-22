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Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi

Bütün yemek tarifleri arasında tarhana çorbası hiç şüphesiz en çok Anadolu kokandır, toprak kokandır. Sucuklu tarhana nasıl yapılır? Sucuklu tarhana çorbası tarifi...
Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/4 kangal ev yapımı sucuk

5 çorba kaşığı toz tarhana

7 su bardağı soğuk su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tarhana, su ve tuzu karıştırarak kaynatın. Ocağın altını kısıp, 5 dakika daha pişirin. Dilimlenmiş sucukları dörde bölüp, çorbaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırıp, nane ve toz kırmızıbiber ekleyin. Karışımı ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarhananın cinsine (toz veya taneli) göre su miktarı değişecektir.
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