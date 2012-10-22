Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1/4 kangal ev yapımı sucuk
5 çorba kaşığı toz tarhana
7 su bardağı soğuk su
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tarhana, su ve tuzu karıştırarak kaynatın. Ocağın altını kısıp, 5 dakika daha pişirin. Dilimlenmiş sucukları dörde bölüp, çorbaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırıp, nane ve toz kırmızıbiber ekleyin. Karışımı ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tarhananın cinsine (toz veya taneli) göre su miktarı değişecektir.