Süleymaniye Çorbası Tarifi

Kırmızı mercimeği 2 bardak suyla haşlayıp süzün ve kenara alın. Havuç, kabak, patates ve soğanı rendeleyin. Ispanakları haşlayıp süzdükten sonra ince kıyın. Margarinin yarısını bir tencerede eritip, ıspanağı, dövülmüş sarmısağı ve kıydığınız tüm sebzeleri yağda 5-10 dakika soteleyin. Başka bir kapta kalan margarini eritin. Unu ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğuk suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra süzdüğünüz mercimeği, sotelediğiniz sebzeleri, karabiber ve tuzu ekleyin. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer taraftan köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine, suda ıslatıp sıktığınız ekmek içini ve kalan malzemeyi ekleyin. İyice yoğurup fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın yağda kızartıp, çorbaya ekleyin.