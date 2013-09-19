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Süleymaniye Çorbası Tarifi

Mutlaka denemeniz gereken bir lezzet Süleymaniye çorbası. Süleymaniye çorbası nasıl yapılır? İşte Süleymaniye çorbası tarifi...
Süleymaniye Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1'er adet orta boy havuç, kabak,

patates ve soğan

200 gram ıspanak

125 gram margarin

3 diş sarmısak

2 çorba kaşığı un

7 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz



Köftesi için:

100 gram kıyma

2 dilim ekmek içi

1 diş dövülmüş sarmısak

Kimyon, yenibahar, karabiber, tuz



Kızartmak için:

Sıvıyağ


YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği 2 bardak suyla haşlayıp süzün ve kenara alın. Havuç, kabak, patates ve soğanı rendeleyin. Ispanakları haşlayıp süzdükten sonra ince kıyın. Margarinin yarısını bir tencerede eritip, ıspanağı, dövülmüş sarmısağı ve kıydığınız tüm sebzeleri yağda 5-10 dakika soteleyin. Başka bir kapta kalan margarini eritin. Unu ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğuk suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra süzdüğünüz mercimeği, sotelediğiniz sebzeleri, karabiber ve tuzu ekleyin. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer taraftan köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine, suda ıslatıp sıktığınız ekmek içini ve kalan malzemeyi ekleyin. İyice yoğurup fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın yağda kızartıp, çorbaya ekleyin.
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