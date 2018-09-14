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Süleymaniye Çorbası

Süleymaniye Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı (250 gram) kırmızı mercimek

1/2 havuç

1/2 patates

1/2 kabak

1 adet domates

1/2 soğan

2 diş sarımsak

125 gram ıspanak

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

4 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz



KÖFTESI İÇİN:

125 gram yağsız kıyma

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



KIZARTMAK İÇİN: 2 çorba kaşığı tereyağ

YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Tereyağında kızartıp kenara alın. Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin. Temizleyip yıkadığınız ıspanakları küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin. Birkaç dakika kavurup domatesi ekleyin. 1-2 dakika sonra ıspanak ve un ilave edip kavurun. Üzerine et suyu, su, haşlanmış mercimek ve tuz ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra köfteleri tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın.
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