DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Süzme mercimek çorbası tarifiyle mutluluk sebebi akşam yemeklerinin başlangıcını hazırlayalım. Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte harika tarif...
Süzme Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Tuz, karabiber



Servis için: Kruton (tereyağında veya fırında kızartılmış ekmek parçaları)

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp suyunu süzdürün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan kaldırıp, blenderden geçirin. Ayrı bir tencerede unu zeytinyağında pembeleştirin. Üzerine toz kırmızıbiber, tuz ve karabiber ekleyin. Mercimeği ilave edip, 2 dakika pişirin. Krutonla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbanın vitamin değerini artırmak isterseniz, mercimeği haşlarken 2 çorba kaşığı pirinç ve 2 adet küçük boy patates ilave edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN