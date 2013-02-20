Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
Tuz, karabiber
Servis için: Kruton (tereyağında veya fırında kızartılmış ekmek parçaları)
YAPILIŞI
Mercimeği yıkayıp suyunu süzdürün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan kaldırıp, blenderden geçirin. Ayrı bir tencerede unu zeytinyağında pembeleştirin. Üzerine toz kırmızıbiber, tuz ve karabiber ekleyin. Mercimeği ilave edip, 2 dakika pişirin. Krutonla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbanın vitamin değerini artırmak isterseniz, mercimeği haşlarken 2 çorba kaşığı pirinç ve 2 adet küçük boy patates ilave edebilirsiniz.