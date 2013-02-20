Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek



Yeteri kadar su



2 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çorba kaşığı un



1 çay kaşığı toz kırmızıbiber



Tuz, karabiber







Servis için: Kruton (tereyağında veya fırında kızartılmış ekmek parçaları)