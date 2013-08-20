Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek



2 çorba kaşığı tereyağı



1 adet büyük boy soğan



1 tatlı kaşığı kimyon



8 su bardağı su



2 diş sarmısak



Tuz, karabiber



Bir tutam köri



1'er çorba kaşığı pulbiber ve nane