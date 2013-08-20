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Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Süzme mercimek çorbası tarifiyle mutluluk sebebi akşam yemeklerinin başlangıcını hazırlayalım. Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır?
Süzme Mercimek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

8 su bardağı su

2 diş sarmısak

Tuz, karabiber

Bir tutam köri

1'er çorba kaşığı pulbiber ve nane

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp tencereye aktarın. Üzerine yağı, ince kıyılmış soğanı, kimyonu, suyu, dövülmüş sarımsakları, tuzu, karabiberi ve köriyi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, mercimek iyice yumuşayana dek, 20-25 dakika çorbayı kaynatın. Sonrasında blenderden geçirin. Pul biber ve nane ekleyerek sıcak servis yapın.
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