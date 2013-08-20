Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy soğan
1 tatlı kaşığı kimyon
8 su bardağı su
2 diş sarmısak
Tuz, karabiber
Bir tutam köri
1'er çorba kaşığı pulbiber ve nane
YAPILIŞI
Mercimeği yıkayıp tencereye aktarın. Üzerine yağı, ince kıyılmış soğanı, kimyonu, suyu, dövülmüş sarımsakları, tuzu, karabiberi ve köriyi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, mercimek iyice yumuşayana dek, 20-25 dakika çorbayı kaynatın. Sonrasında blenderden geçirin. Pul biber ve nane ekleyerek sıcak servis yapın.