DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Tandır Çorbası

Tandır Çorbası

Tandır Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan,

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı bulgur

3 su bardağı et suyu,

2 su bardağı su

100 gram kavurma

1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı tuz



Sosu için:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1'er tatlı kaşığı nane ve pul biber


YAPILIŞI

Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün. Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin. 15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pulbiber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Etli Sebzeli Buğday Çorbası
Etli Sebzeli Buğday Çorbası
Beyran
Beyran
Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası
Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası
Sebzeli Tavuk Suyu Çorbası
Sebzeli Tavuk Suyu Çorbası
Yayla Çorbası
Yayla Çorbası
Yoğurt Terbiyeli Etli Erişte Çorbası
Yoğurt Terbiyeli Etli Erişte Çorbası
Enginar Çorbası
Enginar Çorbası
Sütlü Pırasa Çorbası
Sütlü Pırasa Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN