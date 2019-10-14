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Tarhunlu lahana çorbası tarifi

Annelerimizin doğal ilacı olan sıcacık çorbalar kış sebzeleri ve bakliyat çeşitleri ile buluştuğunda, besin değeri yükselirken lezzetleriyle de damakları fetheder. Mis gibi kokusuyla tarhunlu lahana çorbası tarifi
Tarhunlu lahana çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Vejetaryen, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram karalahana



Bir buçuk çorba kaşığı kuru tarhun



3 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet soğan



100 gram kıyma



3 diş kıyılmış sarmısak



1 çorba kaşığı domates salçası



1 çorba kaşığı biber salçası



1 çorba kaşığı un



1 su bardağı haşlanmış buğday



1 litre sıcak su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Derin bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Üzerine sarmısak, domates ve biber salçası ekleyin. Bir-iki kez çevirip unu katın. Unun kokusu gittikten sonra kıyılmış lahana ekleyip kısık ateşte lahana yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Tarhun, buğday, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyip lahana iyice yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

Aşçı Şefika Günyel

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