Tarhunlu lahana çorbası tarifi

Derin bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Üzerine sarmısak, domates ve biber salçası ekleyin. Bir-iki kez çevirip unu katın. Unun kokusu gittikten sonra kıyılmış lahana ekleyip kısık ateşte lahana yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Tarhun, buğday, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyip lahana iyice yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

Aşçı Şefika Günyel