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Tarhunlu lahana çorbası tarifi...

Güçlü antioksidan özelliğine sahip ve aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olan lahana enfes bir tarifle karşınızda... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu lahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu lahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu lahana çorbası tarifi...
Tarhunlu lahana çorbası tarifi...
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram karalahana



Bir buçuk çorba kaşığı kuru tarhun



3 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet soğan



100 gram kıyma



3 diş kıyılmış sarmısak



1 çorba kaşığı domates salçası



1 çorba kaşığı biber salçası



1 çorba kaşığı un



1 su bardağı haşlanmış buğday



1 litre sıcak su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Derin bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Üzerine sarmısak, domates ve biber salçası ekleyin. Bir-iki kez çevirip unu katın. Unun kokusu gittikten sonra kıyılmış lahana ekleyip kısık ateşte lahana yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Tarhun, buğday, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyip lahana iyice yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

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