Sofra Çorbalar Tarhunlu lahana çorbası tarifi...

Tarhunlu lahana çorbası tarifi...

Güçlü antioksidan özelliğine sahip ve aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olan lahana enfes bir tarifle karşınızda... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu lahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu lahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu lahana çorbası tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti

Ev Yapımı