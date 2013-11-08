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Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi

Lezzetli bir çorba olan tavuklu şehriye çorbası nasıl hazırlanır? İşte tavuklu şehriye çorbası...
Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı tel şehriye

1 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet çarliston biber

1 adet orta boy havuç

5 su bardağı su

Tuz

Karabiber



Üzeri için:

Maydanoz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü 2 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Rendelenmiş havuç ve kıyılmış biberi de ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, tavuk eti ile şehriyeyi katın. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak olarak servis yapın.
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