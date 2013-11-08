Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü 2 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Rendelenmiş havuç ve kıyılmış biberi de ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, tavuk eti ile şehriyeyi katın. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak olarak servis yapın.