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Sofra / Çorbalar / Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi

Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi

Çok pratik bir o kadar da lezzetli bir çorba tarifimiz var. Tavuklu yalancı işkemce çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram tavuk göğsü

5 su bardağı su



Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı su



Sosu için:

Yarım çay bardağı sirke

3 diş sarmısak



Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ve suyu bir tencereye alıp, 20 dakika kaynatın. Tavuk etini içinden çıkarıp, elinizle didikleyin ve bir kenara alın. Hamur için un ve suyu derin bir kapta yoğurup, hamurdan küçük parçalar koparın. Tavuk suyunun içine atın ve 15 dakika pişirin. Didiklenmiş tavuk etini de attıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Sosu için sirke ve dövülmüş sarımsağı karıştırın. Üzeri için de pul biberi tereyağında yakın ve çorbayı servis yaparken sirkeli sos döküp, üzerine tereyağı gezdirin.
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