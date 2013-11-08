Tavuklu Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ve suyu bir tencereye alıp, 20 dakika kaynatın. Tavuk etini içinden çıkarıp, elinizle didikleyin ve bir kenara alın. Hamur için un ve suyu derin bir kapta yoğurup, hamurdan küçük parçalar koparın. Tavuk suyunun içine atın ve 15 dakika pişirin. Didiklenmiş tavuk etini de attıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Sosu için sirke ve dövülmüş sarımsağı karıştırın. Üzeri için de pul biberi tereyağında yakın ve çorbayı servis yaparken sirkeli sos döküp, üzerine tereyağı gezdirin.