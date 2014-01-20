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Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli olan terbiyeli tavuk terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte terbiyeli tavuk çorbası tarifi...
Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı tel

1 çorba kaşığı arpa şehriye

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı sirke

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı salça


YAPILIŞI

Tavuk suyunu kaynatın. İçine şehriyeleri ekleyin. şehriye yumuşayınca, ayrı bir tencerede 1 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırın. Üzerine bir çorba kaşığı un koyup iyice kavurun. Unun kokusu çıkınca, önceden kaynatılan tel ve arpa şehriyeli tavuk suyunu yavaş yavaş, topak olmayacak şekilde karıştırarak tencereye ekleyin. Bu arada sirke ve sarımsağı da ilave edin. 1 dakika daha kaynatın. Kaynayan çorbanın üzerine, tereyağda kızdırılmış salçalı nane ekleyerek sıcak olarak servis yapın.

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