Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi

Tavuk suyunu kaynatın. İçine şehriyeleri ekleyin. şehriye yumuşayınca, ayrı bir tencerede 1 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırın. Üzerine bir çorba kaşığı un koyup iyice kavurun. Unun kokusu çıkınca, önceden kaynatılan tel ve arpa şehriyeli tavuk suyunu yavaş yavaş, topak olmayacak şekilde karıştırarak tencereye ekleyin. Bu arada sirke ve sarımsağı da ilave edin. 1 dakika daha kaynatın. Kaynayan çorbanın üzerine, tereyağda kızdırılmış salçalı nane ekleyerek sıcak olarak servis yapın.