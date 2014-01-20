Oldukça lezzetli olan terbiyeli tavuk terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte terbiyeli tavuk çorbası tarifi...
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı tavuk suyu
1 çorba kaşığı tel
1 çorba kaşığı arpa şehriye
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı sirke
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı salça
YAPILIŞI
Tavuk suyunu kaynatın. İçine şehriyeleri ekleyin. şehriye yumuşayınca, ayrı bir tencerede 1 çorba kaşığı sıvı yağı kızdırın. Üzerine bir çorba kaşığı un koyup iyice kavurun. Unun kokusu çıkınca, önceden kaynatılan tel ve arpa şehriyeli tavuk suyunu yavaş yavaş, topak olmayacak şekilde karıştırarak tencereye ekleyin. Bu arada sirke ve sarımsağı da ilave edin. 1 dakika daha kaynatın. Kaynayan çorbanın üzerine, tereyağda kızdırılmış salçalı nane ekleyerek sıcak olarak servis yapın.