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Terbiyeli tutmaç çorbası

Terbiyeli tutmaç çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuşbaşı kuzu eti

5 su bardağı su

tuz

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1/2 su bardağı erişte

4 diş sarımsak



Terbiyesi için :



1 adet yumurta sarısı

2 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı un



Erişte için :

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tutam tuz



Üzeri için : Kruton, 2 çorba kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı nane


YAPILIŞI

Erişte için,tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin. Daha sonra ince olacak şekilde açın. Üzerine hafifçe un serpin ve ortadan (+) şeklinde 4'e bölün. Parçaları 3 parmak genişliğinde rulo olacak şekilde sarın. 5-6 mm genişliğinde kesin. Hamurları birbirinden ayırın ve üzerlerine un serpip 30 dakika dinlendirin. Diğer taraftan suyu tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca et, sarmısak ve tuz ekleyin. Et yumuşayana dek haşlayın. Haşlanmış mercimeği ekleyip 5 dakika kaynatın. Erişteyi çorbaya ekleyip yumuşayana dek pişirin. Terbiyesi için yumurta sarısı, yoğurt ve unu bir kasede iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1 kepçe alıp azar azar ve sürekli karıştırarak üzerine ekleyin. Hazırladığınız terbiyeyi yine sürekli karıştırarak ve azar azar çorbaya ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağında yaktığınız naneyi üzerine gezdirin ve kruton ekleyerek servis yapın.

Yumurta sarısı, yoğurt ve un terbiyesi ;

Yumurta sarısını bir kaba alıp çırpıcı ile çırpın. Üzerine yoğurt ve un ekleyip hiç topak kalmayana dek iyice çırpın.Yumurta sarısı, yoğurt ve un terbiyesini yemeklere eklerken, ekleyeceğiniz yemeğin suyundan 1 kepçe alıp azar azar ve sürekli karıştırarak terbiyeyi açın. Daha sonra yine azar azar ve karıştırarak tencereye ilave edin. Yemeği 1-2 taşım kaynatıp fazla bekletmeden ocaktan alın.

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