DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Topalak çorbası tarifi

Topalak çorbası tarifi

Sofralarınızın vazgeçilmez olmasını istiyorsanız başlangıcınızı topalak çorbasıyla taçlandırabilirsiniz... İçinde bulgurun ve köftenin eşsiz birleşimi ağzınızda harika bir tat bırakıyor! İşte topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası tarifi...
Topalak çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur



2 çorba kaşığı un



200 gram kuşbaşı kuzu eti



5 su bardağı su



1 su bardağı haşlanmış nohut



Yarım çay bardağı pirinç



1 çay kaşığı tuz



Terbiye için: 3 çorba kaşığı yoğurt



Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı



1'er çay kaşığı pulbiber, nane


YAPILIŞI

Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin. Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın. Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın. Terbiye için çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pulbiber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Tavuklu çorba tarifi
Tavuklu çorba tarifi
Hardallı çorba tarifi
Hardallı çorba tarifi
Peynir cipsli pırasa çorbası tarifi
Peynir cipsli pırasa çorbası tarifi
Kremalı kereviz çorbası tarifi
Kremalı kereviz çorbası tarifi
Tarhunlu lahana çorbası tarifi
Tarhunlu lahana çorbası tarifi
Çıtır nohutlu balkabağı çorbası tarifi
Çıtır nohutlu balkabağı çorbası tarifi
Pastırmalı Karalahana Çorbası Tarifi
Pastırmalı Karalahana Çorbası Tarifi
Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi
Sucuklu Tarhana Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN