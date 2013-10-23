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Toyga Çorbası Tarifi

Yoğurt, dövme ve yarmadan oluşan, mis kokusuyla nanenin de katıldığı nefis bir çorba ile karşınızdayız. Toyga çorbası nasıl yapılır?
Toyga Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı aşurelik buğday

Yeteri kadar su

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Bir tutam toz kırmızıbiber, tuz

YAPILIŞI

Nohut ve buğdayı bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzüp yine ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın. 5 su bardağı suyu bir tencereye alın. Üzerine nohut ve buğdayı ilave edip kaynamaya bırakın. Un ve yoğurdu bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı ılık su ekleyip karıştırın. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak nohudun üzerine ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve 10 dakika pişirin. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine nane ve toz kırmızıbiber ekleyip, hafifçe kavurun. Pişen çorbanın
üzerine gezdirip servis yapın.
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