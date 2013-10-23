Toyga Çorbası Tarifi

üzerine gezdirip servis yapın.

Nohut ve buğdayı bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzüp yine ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın. 5 su bardağı suyu bir tencereye alın. Üzerine nohut ve buğdayı ilave edip kaynamaya bırakın. Un ve yoğurdu bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı ılık su ekleyip karıştırın. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak nohudun üzerine ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve 10 dakika pişirin. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine nane ve toz kırmızıbiber ekleyip, hafifçe kavurun. Pişen çorbanın