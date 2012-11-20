Yarmalı Ve Taze Fasulyeli Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı ayıklayıp, yıkadıktan sonra bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek, kaynamaya bırakın. Kaynayınca ayıklanmış ve verev doğranmış taze fasulyeyi ekleyip, yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Diğer taraftan bir kasede yoğurdu çırpın. Yumurta ve unu ilave edip, tüm malzeme özleşene kadar çırpmaya devam edin. Yoğurdun kesilmemesi için çorbanın suyundan 1 kepçe alın ve üzerine katın. Hazırladığınız terbiyeyi karıştırarak çorbaya ekleyin. Kısık ateşte 1 taşım daha kaynadıktan sonra çorbayı ocaktan alın. Üzeri için tereyağında pulbiberi yakıp, çorbaya gezdirin. Tuzunu ayarlayıp, nane ile süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.