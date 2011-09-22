Yayla Çorbası Tarifi

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YAPILIŞI

Tencereye tavuk suyu ve suyu koyalım ve kaynatalım. Pirinci ekleyelim ve yumşayana kadar haşlayalım. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu telle çırpalım. Ocaktaki tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Bir taşım daha karıştırarak kaynatalım. Tuzunu ayarlayalım. Bu arada tereyağında naneyi biraz yakalım. Çorbanın üzerine ekleyelim.



AFİYET OLSUN....