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Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Yayla Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı Tavuk Suyu (Varsa)

5 su bardağı su

1 kahve fincanı Pirinç (Baldo)

1 tatlı kaşığı Tuz

2 su bardağı Yoğurt

1 adet Yumurtanın Sarısı

1 kahve fincanı Un



ÜZERİNE:

1 çorba kaşığı Tereyağı

2 çorba kaşığı Nane

1 çay kaşığı Kırmızı Pul Biber


YAPILIŞI

Tencereye tavuk suyu ve suyu koyalım ve kaynatalım. Pirinci ekleyelim ve yumşayana kadar haşlayalım. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu telle çırpalım. Ocaktaki tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Bir taşım daha karıştırarak kaynatalım. Tuzunu ayarlayalım. Bu arada tereyağında naneyi biraz yakalım. Çorbanın üzerine ekleyelim.

AFİYET OLSUN....

PÜF NOKTASI

Misafirlerimin en sevdiği çorbalardan biri. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Afiyet olsun...
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