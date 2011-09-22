Yayla Çorbası Tarifi

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MALZEMELER
2 su bardağı Tavuk Suyu (Varsa)
5 su bardağı su
1 kahve fincanı Pirinç (Baldo)
1 tatlı kaşığı Tuz
2 su bardağı Yoğurt
1 adet Yumurtanın Sarısı
1 kahve fincanı Un
ÜZERİNE:
1 çorba kaşığı Tereyağı
2 çorba kaşığı Nane
1 çay kaşığı Kırmızı Pul Biber
YAPILIŞI
Tencereye tavuk suyu ve suyu koyalım ve kaynatalım. Pirinci ekleyelim ve yumşayana kadar haşlayalım. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu telle çırpalım. Ocaktaki tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Bir taşım daha karıştırarak kaynatalım. Tuzunu ayarlayalım. Bu arada tereyağında naneyi biraz yakalım. Çorbanın üzerine ekleyelim.
AFİYET OLSUN....
PÜF NOKTASI
Misafirlerimin en sevdiği çorbalardan biri. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Afiyet olsun...